Лучше не покупать: что Роскачество обнаружило в сушено-вяленых рыбных закусках

Роскачество провело исследование сушено-вяленых рыбных закусок от 28 торговых марок, оценивавшихся по 42 критериям безопасности, качества и точности маркировки. Претендентов на российский знак качества не нашлось. Продукция 10 марок соответствовала всем требованиям законодательства, но по некоторым показателям не дотянула до опережающих стандартов Роскачества и, следовательно, не смогла претендовать на знак качества.

Эксперты не обнаружили в исследованных товарах бактерий группы кишечной палочки (колиформы), бактерий рода Salmonella и сульфитредуцирующих бактерий рода Clostridium.

Однако в продукции «Сухогруз» (путассу и горбуша) была выявлена несоответствие требованиям технического регламента по показателям КМАФАнМ. Также в этих продуктах зафиксированы превышенные нормы по количеству дрожжей и плесени.

Токсичные элементы и гистамин не были обнаружены ни в одном из 28 товаров. Тем не менее, продукция «Маркет Перекресток» (путассу) показала превышение допустимого уровня мышьяка. Видовая подмена оказалась у товаров марок «Сухогруз» (ставрида), «Тиксы» (желтый полосатик), «365 дней» (путассу), «Хороший день» (ставрида), «Чистое море» (желтый полосатик), Fish House (путассу), SPAR (желтый полосатик) и SPAR (ставрида).

Только продукция «Сухогруз» (ставрида) соответствовала требованиям опережающего стандарта Роскачества, пишет портал konkurent.ru.