В Коми за неделю наказали 22 иностранца за нарушения миграционного законодательства
- 19:16 9 июля
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- Инесса Богатая
За минувшую неделю правоохранители привлекли к ответственности 22 иностранных граждан за нарушения миграционных законов. Об этом пишет пресс-служба МВД Республики Коми.
Согласно данным ведомства, в Сыктывкаре были обнаружены четверо мигрантов (двое из Кыргызстана и двое из Таджикистана), у которых не было документов, подтверждающих право на нахождение в России.
Похожие случаи выявлены у граждан Узбекистана в Усинске и Казахстана в Воркуте. В четырех из шести случаев нарушителей оштрафовали и отправили за пределы страны.
В течение последней недели были депортированы трое иностранных граждан (два из Узбекистана и один из Казахстана). С начала года административному выдворению подверглись 68 иностранцев, а депортированы были семеро.
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