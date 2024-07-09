В Коми за неделю наказали 22 иностранца за нарушения миграционного законодательства

Фото из архива "Про Город"

За минувшую неделю правоохранители привлекли к ответственности 22 иностранных граждан за нарушения миграционных законов. Об этом пишет пресс-служба МВД Республики Коми. Согласно данным ведомства, в Сыктывкаре были обнаружены четверо мигрантов (двое из Кыргызстана и двое из Таджикистана), у которых не было документов, подтверждающих право на нахождение в России.

Похожие случаи выявлены у граждан Узбекистана в Усинске и Казахстана в Воркуте. В четырех из шести случаев нарушителей оштрафовали и отправили за пределы страны.

В течение последней недели были депортированы трое иностранных граждан (два из Узбекистана и один из Казахстана). С начала года административному выдворению подверглись 68 иностранцев, а депортированы были семеро.