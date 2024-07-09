Июльский уход за огурцами: какие подкормки и удобрения нужны в период активного плодоношения
- 21:30 9 июля
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Поддержание правильного режима подкормки огурцов в период их интенсивного роста и плодоношения в июле является ключевым моментом для получения высокого урожая. Рассмотрим основные виды удобрений, их значение и рекомендации по применению, пишет pravda.ru.
1. Азотные подкормки для роста зелени
Период применения: начало июля
Когда вегетативная масса огурцов активно растет, растениям требуется больше азота. Вы можете использовать следующие виды азотных удобрений:
- Мочевина
- Аммиачная селитра
- Жидкие азотные удобрения
Способ применения: Разведите удобрение в воде согласно инструкции производителя и поливайте растения под корень.
2. Калийно-фосфорные подкормки для завязывания плодов
Период применения: середина июля
Когда начинается активное образование плодов, акцент нужно сместить на калий и фосфор. Эти элементы помогают улучшить образование цветков и завязей, стимулируя налив плодов. Используйте:
- Суперфосфат
- Сульфат калия
- Комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия
3. Органические подкормки
Рекомендуются на протяжении всего июля
Органические материалы обогащают почву полезными веществами и улучшают ее структуру. Подойдут следующие варианты:
- Настой из крапивы
- Травяные настои
- Коровий навоз
- Древесная зола
Эти варианты можно легко приготовить самостоятельно, следуя простым рецептам.
4. Комплексные подкормки
Для обеспечения огурцов всем необходимым, можно использовать готовые комплексные удобрения:
- "Теплица"
- "Идеал"
- "Кемира"
Эти удобрения содержат сбалансированный набор элементов, подходящих для различных этапов развития огурцов.
Схема подкормок на месяц
- В начале июля: Начинайте с азотных удобрений для стимулирования роста зелени.
- Середина июля: Переходите на калийно-фосфорные подкормки для поддержки цветообразования и завязывания плодов.
- Все время: Периодически добавляйте органические подкормки.
- Чередование: Чередуйте виды удобрений и соблюдайте дозировки, указанные производителем.
Регулярность
- Подкармливайте огурцы один раз в 10-14 дней.
- Строго следуйте инструкциям по дозировкам удобрений.
Заключение
Регулярное и сбалансированное питание огурцов поддерживает их здоровье, ускоряет рост и развитие, а также увеличивает урожайность. Правильный подход к подкормке в июле обеспечит вас вкусными и хрустящими огурцами на весь сезон.
Примечание
Фотографии, использованные для визуализации материалов, лицензированы под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Огурцы
Все вышеперечисленные советы помогут вам в уходе за огурцами и обеспечат получение высококачественного урожая. Удачи!
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