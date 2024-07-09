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Июльский уход за огурцами: какие подкормки и удобрения нужны в период активного плодоношения

Июльский уход за огурцами: какие подкормки и удобрения нужны в период активного плодоношенияФото из архива "Про Города"

Поддержание правильного режима подкормки огурцов в период их интенсивного роста и плодоношения в июле является ключевым моментом для получения высокого урожая. Рассмотрим основные виды удобрений, их значение и рекомендации по применению, пишет pravda.ru.

1. Азотные подкормки для роста зелени

Период применения: начало июля

Когда вегетативная масса огурцов активно растет, растениям требуется больше азота. Вы можете использовать следующие виды азотных удобрений:

  • Мочевина
  • Аммиачная селитра
  • Жидкие азотные удобрения

Способ применения: Разведите удобрение в воде согласно инструкции производителя и поливайте растения под корень.

2. Калийно-фосфорные подкормки для завязывания плодов

Период применения: середина июля

Когда начинается активное образование плодов, акцент нужно сместить на калий и фосфор. Эти элементы помогают улучшить образование цветков и завязей, стимулируя налив плодов. Используйте:

  • Суперфосфат
  • Сульфат калия
  • Комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия

3. Органические подкормки

Рекомендуются на протяжении всего июля

Органические материалы обогащают почву полезными веществами и улучшают ее структуру. Подойдут следующие варианты:

  • Настой из крапивы
  • Травяные настои
  • Коровий навоз
  • Древесная зола

Эти варианты можно легко приготовить самостоятельно, следуя простым рецептам.

4. Комплексные подкормки

Для обеспечения огурцов всем необходимым, можно использовать готовые комплексные удобрения:

  • "Теплица"
  • "Идеал"
  • "Кемира"

Эти удобрения содержат сбалансированный набор элементов, подходящих для различных этапов развития огурцов.

Схема подкормок на месяц

  1. В начале июля: Начинайте с азотных удобрений для стимулирования роста зелени.
  2. Середина июля: Переходите на калийно-фосфорные подкормки для поддержки цветообразования и завязывания плодов.
  3. Все время: Периодически добавляйте органические подкормки.
  4. Чередование: Чередуйте виды удобрений и соблюдайте дозировки, указанные производителем.

Регулярность

  • Подкармливайте огурцы один раз в 10-14 дней.
  • Строго следуйте инструкциям по дозировкам удобрений.

Заключение

Регулярное и сбалансированное питание огурцов поддерживает их здоровье, ускоряет рост и развитие, а также увеличивает урожайность. Правильный подход к подкормке в июле обеспечит вас вкусными и хрустящими огурцами на весь сезон.

Примечание

Фотографии, использованные для визуализации материалов, лицензированы под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Огурцы

Все вышеперечисленные советы помогут вам в уходе за огурцами и обеспечат получение высококачественного урожая. Удачи!

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