Июльский уход за огурцами: какие подкормки и удобрения нужны в период активного плодоношения

Фото из архива "Про Города"

Поддержание правильного режима подкормки огурцов в период их интенсивного роста и плодоношения в июле является ключевым моментом для получения высокого урожая. Рассмотрим основные виды удобрений, их значение и рекомендации по применению, пишет pravda.ru. 1. Азотные подкормки для роста зелени Период применения: начало июля

Когда вегетативная масса огурцов активно растет, растениям требуется больше азота. Вы можете использовать следующие виды азотных удобрений:

Мочевина

Аммиачная селитра

Жидкие азотные удобрения

Способ применения: Разведите удобрение в воде согласно инструкции производителя и поливайте растения под корень.

2. Калийно-фосфорные подкормки для завязывания плодов

Период применения: середина июля

Когда начинается активное образование плодов, акцент нужно сместить на калий и фосфор. Эти элементы помогают улучшить образование цветков и завязей, стимулируя налив плодов. Используйте:

Суперфосфат

Сульфат калия

Комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия

3. Органические подкормки

Рекомендуются на протяжении всего июля

Органические материалы обогащают почву полезными веществами и улучшают ее структуру. Подойдут следующие варианты:

Настой из крапивы

Травяные настои

Коровий навоз

Древесная зола

Эти варианты можно легко приготовить самостоятельно, следуя простым рецептам.

4. Комплексные подкормки

Для обеспечения огурцов всем необходимым, можно использовать готовые комплексные удобрения:

"Теплица"

"Идеал"

"Кемира"

Эти удобрения содержат сбалансированный набор элементов, подходящих для различных этапов развития огурцов.

Схема подкормок на месяц

В начале июля: Начинайте с азотных удобрений для стимулирования роста зелени. Середина июля: Переходите на калийно-фосфорные подкормки для поддержки цветообразования и завязывания плодов. Все время: Периодически добавляйте органические подкормки. Чередование: Чередуйте виды удобрений и соблюдайте дозировки, указанные производителем.

Регулярность

Подкармливайте огурцы один раз в 10-14 дней.

Строго следуйте инструкциям по дозировкам удобрений.

Заключение

Регулярное и сбалансированное питание огурцов поддерживает их здоровье, ускоряет рост и развитие, а также увеличивает урожайность. Правильный подход к подкормке в июле обеспечит вас вкусными и хрустящими огурцами на весь сезон.

Примечание

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Огурцы

Все вышеперечисленные советы помогут вам в уходе за огурцами и обеспечат получение высококачественного урожая. Удачи!