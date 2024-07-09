Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми в арбитражном суде заработала примирительная комната

В Коми в арбитражном суде заработала примирительная комнатаФото из архива "Про Город"

В арбитражном суде Республики Коми было создано специализированное пространство для урегулирования споров. Эта услуга может быть использована на любой стадии арбитражного дела по запросу сторон или по рекомендации судьи. В роли посредников могут выступать как судебные примирители, так и медиаторы.

По данным сотрудников суда, для мирного урегулирования споров предлагаются такие методы, как переговоры, медиация и судебное примирение. Тем не менее, в 2022 году с использованием судебного примирения удалось разрешить лишь одно дело. В 2023 году благодаря посредническим усилиям было заключено только одно мировое соглашение в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя.

Причиной отказа участников конфликтов от примирения часто являются долгосрочные противоречия или нежелание идти на уступки. В таких случаях они предпочитают решать свои споры в суде для получения юридически обоснованного решения.

Несмотря на это, примирительные процедуры предлагают многочисленные преимущества: возможность учета интересов обеих сторон при принятии решений; укрепление деловых отношений; высокая эффективность выполнения достигнутых соглашений; экономия (возврат половины госпошлины); конфиденциальность процедуры; быстрое достижение результата.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости