В Коми в арбитражном суде заработала примирительная комната
- 19:01 9 июля
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- Инесса Богатая
В арбитражном суде Республики Коми было создано специализированное пространство для урегулирования споров. Эта услуга может быть использована на любой стадии арбитражного дела по запросу сторон или по рекомендации судьи. В роли посредников могут выступать как судебные примирители, так и медиаторы.
По данным сотрудников суда, для мирного урегулирования споров предлагаются такие методы, как переговоры, медиация и судебное примирение. Тем не менее, в 2022 году с использованием судебного примирения удалось разрешить лишь одно дело. В 2023 году благодаря посредническим усилиям было заключено только одно мировое соглашение в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя.
Причиной отказа участников конфликтов от примирения часто являются долгосрочные противоречия или нежелание идти на уступки. В таких случаях они предпочитают решать свои споры в суде для получения юридически обоснованного решения.
Несмотря на это, примирительные процедуры предлагают многочисленные преимущества: возможность учета интересов обеих сторон при принятии решений; укрепление деловых отношений; высокая эффективность выполнения достигнутых соглашений; экономия (возврат половины госпошлины); конфиденциальность процедуры; быстрое достижение результата.
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