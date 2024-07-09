В Коми в арбитражном суде заработала примирительная комната

В арбитражном суде Республики Коми было создано специализированное пространство для урегулирования споров. Эта услуга может быть использована на любой стадии арбитражного дела по запросу сторон или по рекомендации судьи. В роли посредников могут выступать как судебные примирители, так и медиаторы.

По данным сотрудников суда, для мирного урегулирования споров предлагаются такие методы, как переговоры, медиация и судебное примирение. Тем не менее, в 2022 году с использованием судебного примирения удалось разрешить лишь одно дело. В 2023 году благодаря посредническим усилиям было заключено только одно мировое соглашение в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя.