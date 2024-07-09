Лотерейный билет точно будет выигрышным: Глоба назвал знак, который станет суперзвездой с 10 июля

В июле 2024 года Козерогам предстоит благоприятный период для саморазвития и самопознания. Под влиянием позитивной энергии, у них появится возможность освоить новые знания и навыки, которые помогут в достижении целей. Важно внимательно прислушиваться к своим мечтам и желаниям, так как они могут воплотиться в реальность в ближайшее время.

Астролог Павел Глоба рекомендует Козерогам уделить особое внимание отношениям с близкими людьми. Июль предоставит отличную возможность для укрепления связей и разрешения конфликтов. Благоприятная атмосфера способствует лучшему взаимопониманию с окружающими.