В Сыктывкаре каждый четвертый мужчина-руководитель считает, что брюнетки работают лучше блондинок
- 17:16 9 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре 25% руководителей-мужчин считают, что брюнетки демонстрируют высшую трудовую продуктивность. Исследование, осуществленное платформой SuperJob, показало, что четверть начальников видят в темноволосых сотрудницах наиболее эффективных работников.
Однако лишь 11% руководителей признают высокую эффективность блондинок, и только 8% полагают, что рыжеволосые сотрудницы превосходят остальных. В то же время, 51% начальников затрудняются сделать однозначный вывод, утверждая: "Главное — компетентность"; "Они ведь постоянно меняют цвет волос!"
Согласно опросу среди жителей Сыктывкара, трудящихся под началом женщин, большинство указали на наличие брюнеток в руководстве (41%). Начальница-блондинка есть у 32% респондентов, а руководительницу с рыжими волосами имеют 5% опрошенных.
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