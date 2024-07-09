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В Сыктывкаре каждый четвертый мужчина-руководитель считает, что брюнетки работают лучше блондинок

В Сыктывкаре каждый четвертый мужчина-руководитель считает, что брюнетки работают лучше блондинок Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре 25% руководителей-мужчин считают, что брюнетки демонстрируют высшую трудовую продуктивность. Исследование, осуществленное платформой SuperJob, показало, что четверть начальников видят в темноволосых сотрудницах наиболее эффективных работников.

Однако лишь 11% руководителей признают высокую эффективность блондинок, и только 8% полагают, что рыжеволосые сотрудницы превосходят остальных. В то же время, 51% начальников затрудняются сделать однозначный вывод, утверждая: "Главное — компетентность"; "Они ведь постоянно меняют цвет волос!"

Согласно опросу среди жителей Сыктывкара, трудящихся под началом женщин, большинство указали на наличие брюнеток в руководстве (41%). Начальница-блондинка есть у 32% респондентов, а руководительницу с рыжими волосами имеют 5% опрошенных.

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