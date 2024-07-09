В Коми 682 будущие матери получают единое пособие

В настоящее время в Республике Коми 682 будущих мам получают единовременную финансовую поддержку от местного отделения социального фонда. Сумма этих выплат варьируется в зависимости от годового дохода семьи и составляет от 50 до 100%. Пособие предоставляется гражданам России, которые встали на учет до 12-й недели беременности. Также в социальном фонде уточнили, что доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум.

По данным социального фонда, базовый размер выплаты составляет 50%. Если доход семьи ниже прожиточного минимума, размер пособия увеличивается до 75%. Максимальная выплата в размере 100% назначается, если пособие в 75% не компенсирует разницу до прожиточного минимума.