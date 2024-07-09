В Сыктывкаре на Стефановской площади два самокатчика не поделили дорогу и врезались друг в друга
- 14:45 9 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Сыктывкаре произошли два дорожных происшествия с участием велосипедиста и водителей самокатов.
По данным Управления Госавтоинспекции Коми, первый случай произошел 8 июля около 13: 50. Во дворе на улице Тентюковская, между домами на Октябрьском проспекте №328 и №220, велосипедист, не заметив машину, сдающую назад, столкнулся с ней, когда она выезжала с парковки.
На место ДТП прибыли Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми". К частью, в этой аварии никто не пострадал.
Однако, в этот же день, на главной площади столицы Республики Коми в ДТП попали два самокатчика. 17-летний водитель двухколесного транспорта пострадал - его доставили в Детскую Республиканскую больницу. У юноши перелом ключицы.
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