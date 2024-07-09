В Сыктывкаре на Стефановской площади два самокатчика не поделили дорогу и врезались друг в друга

В Сыктывкаре произошли два дорожных происшествия с участием велосипедиста и водителей самокатов.

По данным Управления Госавтоинспекции Коми, первый случай произошел 8 июля около 13: 50. Во дворе на улице Тентюковская, между домами на Октябрьском проспекте №328 и №220, велосипедист, не заметив машину, сдающую назад, столкнулся с ней, когда она выезжала с парковки.