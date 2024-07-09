В Коми 19-летняя девушка без водительских прав устроила ДТП на своем мопеде

В Печоре произошло дорожно-транспортное пришествие с участием мопеда. По данным ГИБДД Республики Коми, авария случилась 8 июля около семи вечера. Девушка в возрасте 19 лет, управляя мопедом марки "Кроха", двигалась по Южному переулку, направляясь от улицы Западной к гаражно-строительному кооперативу "Печорец". В районе дома №43 по улице Западной она потеряла контроль над мопедом и перевернулась на проезжей части.

В результате происшествия девушка получила множество травм и ушибов: медики "скорой" диагностировали у нее ушибы и ссадины на локте и ушиб пальца на правой руке, госпитализация ей не понадобилась.