В Коми 19-летняя девушка без водительских прав устроила ДТП на своем мопеде
- 13:00 9 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Фото Управления Госавтоинспекции РК
В Печоре произошло дорожно-транспортное пришествие с участием мопеда. По данным ГИБДД Республики Коми, авария случилась 8 июля около семи вечера. Девушка в возрасте 19 лет, управляя мопедом марки "Кроха", двигалась по Южному переулку, направляясь от улицы Западной к гаражно-строительному кооперативу "Печорец". В районе дома №43 по улице Западной она потеряла контроль над мопедом и перевернулась на проезжей части.
В результате происшествия девушка получила множество травм и ушибов: медики "скорой" диагностировали у нее ушибы и ссадины на локте и ушиб пальца на правой руке, госпитализация ей не понадобилась.
Согласно информации от ГИБДД, пострадавшая была без мотошлема и не имела водительского удостоверения.
Читайте также:
- Дьявольская жара + 41 градус уже скоро: Вильфанд обещает продолжение апокалипсиса
- Люди обомлели: в поездах теперь это делать строго запрещено - как будем ездить в 2024 году
- "Началась самая важная неделя в их жизни": Василиса Володина назвала трех, кому надо постараться
- С 11 июля жизнь неработающих россиян изменится: Голикова раскрыла новый указ
- "У нас нет выхода, держитесь": глава Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты