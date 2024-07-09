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Запах «старости» в доме не появится никогда: добавляйте в воду 2 ложки при уборке — вечная свежесть

Запах «старости» в доме не появится никогда: добавляйте в воду 2 ложки при уборке — вечная свежестьfreepik.com

Запах — первое, что неосознанно оценивает человек, войдя в дом. Неприятные «ароматы» могут испортить впечатление даже от самой красивой квартиры. Особенно сложно бороться с так называемым «запахом старости», однако есть эффективный способ, пишет портал hibiny.ru.

Профессиональные клинеры, работающие в самых разных помещениях, будь то съемные квартиры или гостиницы, используют одну хитрость, которую можно применить и в своём доме.

Главное «оружие» в борьбе с неприятными запахами — это столовый уксус, обладающий удивительной способностью нейтрализовать даже самые стойкие «ароматы». Для этого нужно смешать 2 столовые ложки уксуса с 1 стаканом воды — такая пропорция наиболее эффективна. Полученным раствором следует обработать все поверхности в доме.

Смоченной в растворе тряпкой нужно протереть мягкую мебель, шторы, ковры, а также полки, столы и шкафы. В завершение следует вымыть полы, добавив 3-5 столовых ложек уксуса в воду для мытья. Особенно тщательно нужно протереть углы комнат, пространство за и под мебелью.

Такую уборку достаточно проводить один раз в месяц, и неприятные запахи больше не будут беспокоить. Уксус быстро выветривается, оставляя ощущение свежести, а его натуральный состав не причиняет вреда здоровью.

Совет: если вам не нравится запах уксуса, можно заменить его слабым розовым раствором марганцовки. Однако в этом случае не стоит протирать смесью светлую мебель и ткани, предупреждают эксперты.

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