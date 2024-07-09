Запах «старости» в доме не появится никогда: добавляйте в воду 2 ложки при уборке — вечная свежесть

Запах — первое, что неосознанно оценивает человек, войдя в дом. Неприятные «ароматы» могут испортить впечатление даже от самой красивой квартиры. Особенно сложно бороться с так называемым «запахом старости», однако есть эффективный способ, пишет портал hibiny.ru.

Профессиональные клинеры, работающие в самых разных помещениях, будь то съемные квартиры или гостиницы, используют одну хитрость, которую можно применить и в своём доме.