Избирком Коми одобрила применение ДЭГ на выборах в сентябре

В сентябре 2024 года Республика Коми впервые введет систему дистанционного электронного голосования. Это инновация нацелена на повышение удобства и доступности выборов для местного населения. 7 и 8 сентября состоятся выборы, затрагивающие дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Коми VII созыва по Боровскому избирательному округу № 11, депутатов Совета Ижемского района VII созыва, а также выборы представительского органа первого созыва нового муниципального округа "Княжпогостский".

Чтобы воспользоваться системой электронного голосования, граждане должны подать заявление с 23 июля по 4 сентября. Благодаря ДЭГ избиратели смогут голосовать из любой точки с доступом к интернету, что особенно важно для тех, кто проживает в отдаленных и труднодоступных районах.