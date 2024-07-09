Избирком Коми одобрила применение ДЭГ на выборах в сентябре
- 12:45 9 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В сентябре 2024 года Республика Коми впервые введет систему дистанционного электронного голосования. Это инновация нацелена на повышение удобства и доступности выборов для местного населения. 7 и 8 сентября состоятся выборы, затрагивающие дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Коми VII созыва по Боровскому избирательному округу № 11, депутатов Совета Ижемского района VII созыва, а также выборы представительского органа первого созыва нового муниципального округа "Княжпогостский".
Чтобы воспользоваться системой электронного голосования, граждане должны подать заявление с 23 июля по 4 сентября. Благодаря ДЭГ избиратели смогут голосовать из любой точки с доступом к интернету, что особенно важно для тех, кто проживает в отдаленных и труднодоступных районах.
Избирательная комиссия Коми заверяет, что система ДЭГ разработана с учетом всех мер безопасности и защиты информации, уделяя особое внимание анонимности голосования и сохранению конфиденциальности личных данных.
Введение системы ДЭГ вызвало широкий отклик среди граждан: многие положительно оценили удобство нововведения, однако некоторые высказали сомнения в его безопасности и честности. Избирательная комиссия активно проводит информационную кампанию, разъясняя порядок подачи заявлений и процесс голосования.
Читайте также:
- Дьявольская жара + 41 градус уже скоро: Вильфанд обещает продолжение апокалипсиса
- Люди обомлели: в поездах теперь это делать строго запрещено - как будем ездить в 2024 году
- "Началась самая важная неделя в их жизни": Василиса Володина назвала трех, кому надо постараться
- С 11 июля жизнь неработающих россиян изменится: Голикова раскрыла новый указ
- "У нас нет выхода, держитесь": глава Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты