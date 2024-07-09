В Коми за минувшую неделю выявлено порядка десяти нарушений, связанных с хранением оружия
- 08:30 9 июля
- 16+
- Татьяна Зубова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
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