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В Коми за минувшую неделю выявлено порядка десяти нарушений, связанных с хранением оружия

В Коми за минувшую неделю выявлено порядка десяти нарушений, связанных с хранением оружияФото из архива "Про Город Сыктывкар"

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