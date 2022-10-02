Росгвардия привлечет к ответственности жителя Коми, который утопил свое ружье

За минувшую неделю в Коми изъяли 17 единиц оружия. Все они были собраны сотрудниками Росгвардии. Всего за прошедшие семь дней составлено 3 протокола о некачественных услугах ЧОПов, а также рассмотрено 550 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

В Ижемском районе сотрудники Росгвардии установили один факт утери оружия. Это произошло с охотником, который перевернулся на лодке и потерял все, что там было, включая ружье.