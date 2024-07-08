В Коми в 2023 году поженились более четырех тысяч пар

В Коми в 2023 году зарегистрировали 4 565 браков, что в среднем составляет около 13 свадеб в день. Такие статистику предоставляет Комистат.

Июль и август оказались наиболее популярными месяцами для заключения браков — на них пришлось около четверти всех свадеб, состоявшихся в этом году. Наименьшее количество свадебных торжеств отметили в мае.