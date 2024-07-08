В Коми в 2023 году поженились более четырех тысяч пар
- 19:01 8 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Коми в 2023 году зарегистрировали 4 565 браков, что в среднем составляет около 13 свадеб в день. Такие статистику предоставляет Комистат.
Июль и август оказались наиболее популярными месяцами для заключения браков — на них пришлось около четверти всех свадеб, состоявшихся в этом году. Наименьшее количество свадебных торжеств отметили в мае.
По данным ведомства, в прошлом году 25 девушек и шесть юношей вступили в брак, даже не достигнув совершеннолетия, а также 100 невест и 149 женихов узаконили свои отношения в возрасте старше 60 лет.
Напомним, в столице Республики Коми наградили семейные пары, которые уже несколько десятков лет состоят в законном браке. Молодоженам также вручили награды.
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