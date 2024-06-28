В Сыктывкаре взяли под арест экс-замначальника полиции линейного управления МВД на транспорте

В Сыктывкаре заключили под стражу бывшего замначальника полиции местного линейного управления МВД России на транспорте. Его подозревают в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает пресс-служба городского суда Сыктывкара.

По данным ведомства, подозреваемый занимал должность заместителя начальника полиции сыктывкарского линейного управления МВД на транспорте с 2018 по 2022 годы. В этот период, действуя в составе группы по предварительному сговору, он незаконно получал личные данные граждан через программно-технические комплексы и информационно-поисковые системы МВД, передавая эту информацию третьим лицам за взятку в виде денег общей суммой 104 500 рублей.