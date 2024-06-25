Сыктывкарку отблагодарили за помощь пострадавшему в страшной аварии ребенку

Фото ГИБДД по Коми

Смертельная авария случилась в начале марта в Корткеросском районе Врио главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Александр Романов вручил благодарность министра внутренних дел по Республике Коми Андрея Сицского жительнице Сыктывкара Екатерине Бугаевой за ее героические действия во время ужасной аварии, произошедшей 3 марта 2024 года на 74-м километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. Эта трагедия унесла жизни четырех человек, еще трое, в том числе малолетний ребенок, с травмами госпитализированы.

В этот день, по данным следствия, 25-летний водитель Daewoo Nexia, игнорируя знак "Обгон запрещен", совершил опасный маневр, пытаясь обогнать лесовоз, двигавшийся в попутном направлении. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с Renault Logan под управлением 70-летнего мужчины. Сила удара была такой, что оба автомобиля превратились в груду металла, а жизни пассажиров и водителей оборвались мгновенно.

Екатерина Бугаева, проезжавшая мимо на своей «Опель Астра», оказалась свидетелем этой страшной аварии. Она сразу же сообщила о происшествии в экстренные службы, понимая, что каждая секунда на счету, а после извлечения пострадавшего ребенка из автомобиля «Деу Нексия», находилась с ним всё время до госпитализации в больницу.