Чем подкормить огурцы для хорошего роста: народные средства

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Чтобы огурцы обильно плодоносили, не нужно использовать большое количество дорогих удобрений – можно обойтись народными средствами. Хлебная подкормка для огурцов Удобрение из хлеба можно по праву считать одним из самых популярных и простых для подкормки огурцов. Хлеб найдется дома у каждого. Как приготовить подкормку из хлеба? Чтобы приготовить качественное удобрение для огурцов из хлеба, наполните обычное ведро на 2/3 нарезанными корками обычного черного хлеба, залейте водой и поставьте под пресс в теплое место примерно на 7-10 дней. Чтобы правильно использовать полученную хлебную закваску, разбавьте ее втрое и добавьте 1 спичечный коробок универсального удобрения на 12 л жидкости. Таким средством можно поливать огурцы с начала цветения и до начала увядания раз в 7 дней. Хлебная закваска имеет кислую реакцию, поэтому особенно хорошо подходит для щелочных почв. Чтобы нейтрализовать кислоту, можно добавить в закваску перед разбавлением водой мел или доломитовую муку.

Подкормка огурцов золой Зола – отличное органическое удобрение, точный химический состав которого заранее определить сложно. Дело в том, что он зависит от вида и возраста сожженного растения. Однако в золе неизменно присутствует кальций, который так необходим для роста огурцов.

Как и когда использовать золу?

Вносят золу всего 5-6 раз за период роста огурцов. В первый раз это делают в самом начале формирования растения, когда на стебле появляется 2-3 листика, в следующий раз – в начале цветения, а уже потом по мере роста плодов с промежутками в 14 дней между подкормками.



Использовать золу можно в двух видах:

сухая зола;

зольный настой.

Сухой золой посыпайте почву перед поливом растений. Для приготовления зольного настоя залейте 10 ст.л. золы 5 л воды и настаивайте 8-10 дней, регулярно размешивая состав.

Советы практиков по подкормке огурцов золой

Любые подкормки огурцов проводите только в теплую погоду после полива растений, чтобы не навредить корневой системе растений.

Нельзя одновременно вносить золу и азотсодержащие составы – выделится много аммиака, и растения могут погибнуть.

Для подкормок категорические запрещено использовать золу, получившуюся после сожжения полимеров, резины, бумаги, мусора и т.д.

Дрожжевая подкормка для огурцов

Дрожжевую подкормку для огурцов используют довольно часто, ведь она обладает массой преимуществ:

повышает выносливость рассады при недостатке света;

улучшает корнеообразование;

является источником природных бактерий, повышающих иммунитет растений;

является прекрасным стимулятором роста растений.

Как приготовить дрожжевую подкормку?

Приготовить удобрение из дрожжей легко и просто:

возьмите 10 г сухих дрожжей и растворите их в 10 л теплой воды;

добавьте в раствор около 2 ст.л. сахара;

дайте ему настояться 2-2,5 часа и разбавьте 50 л воды.

Как и когда использовать дрожжевую подкормку?

Огурцы хорошо отзываются на дрожжевые подкормки, после их применения они довольно быстро наращивают вегетативную массу и плодовые завязи.

За все время выращивания применяйте такое удобрение не более 2 раз:

примерно через 12-14 дней после пересадки рассады в грунт; после фосфорной подкормки.

Подкормка огурцов куриным пометом

Этот вид удобрения можно по праву считать одним из самых доступных для любого владельца участка. Кроме того, куриный помет содержит большое количество таких важных и нужных для растений питательных элементов, как фосфор, азот, цинк, медь.

Как и когда использовать куриный помет?

Применять это удобрение можно как в разведенном виде, так и в сухом.

Опытные дачники советуют использовать удобрение на основе куриного помета 3 раза за сезон:

первый раз – в мае-июне (в начале вегетации);

второй раз – во время цветения;

третий раз – во время активного плодоношения.

Применять сухой куриный помет легко и просто. Лучше делать это в начале или конце сезона. Можно использовать целый или раздробленный помет.

Внесите его в почву под перекопку из расчета 500 г на 1 кв.м.

Часто дачники используют на своих участках настой куриного помета. Приготовить его несложно:

заполните емкость на 1/3 куриным пометом и долейте доверху воды;

дайте смеси настояться в течение 2-4 дней, постоянно помешивая ее;

разведите готовое удобрение водой (1:3 или 1:4) и внесите на грядки из расчета 1,5 л на 1 кв.м.

Подкормка огурцов зеленкой и йодом

В поисках безопасных и действенных решений дачники находят необычные применения привычным средствам и вещам. Так, опытные огородники успешно используют йод и зеленку для борьбы с различными заболеваниями огурцов.



Чтобы избавиться от корневой гнили, сначала разведите 10 капель зеленки в ведре воды и полейте растения этим раствором. Затем разведите 10 мл йода в 10 л воды и также опрыскайте этим составом побеги и листья огурцов.



Еще один вариант использования названных средств также позволяет защитить растения от корневой гнили: 1 часть йода или зеленки разведите в 2 частях воды и смажьте полученным раствором стебель огурца на 10 см от земли. Достаточно всего двух таких обработок, чтобы избавиться от грибка, вызывающего заболевание.



Секрет зеленки и ее антисептических свойств в меди, входящей в состав препарата. Медь не только защищает растения, но и является прекрасным удобрением для огурцов. Особенно полезным такое удобрение будет на болотистых почвах.



От мучнистой росы на огурцах может спасти простой рецепт: смешайте 9 л воды и 1 л нежирного молока, растворите в них 10-12 капель йода и обработайте растения полученным раствором.

Домашнее удобрение для огурцов

К действенному и простому домашнему удобрению для огурцов можно отнести и настой луковой шелухи. Особенно актуальна такая подкормка, если у растений начинают желтеть листья.



Чтобы приготовить настой, залейте стакан луковой шелухи 8 л воды, поставьте на огонь, доведите до кипения и накройте крышкой. Пусть масса настоится в течение 3-4 часов. Затем процедите настой и полейте им огурцы под корень. Если таким составом оросить растения, то вы получите прекрасную внекорневую подкормку, которая, к тому же, защитит огурцы от различных заболеваний.

Средства против пожелтения листьев у огурцов

От преждевременного пожелтения листьев огурцов может уберечь раствор обычной соды. Просто разведите 1 ст. л. соды в 10 л воды и полейте раствором свои посадки.

огурцов может уберечь раствор обычной соды. Просто разведите 1 ст. л. соды в 10 л воды и полейте раствором свои посадки. Если же 1 ч.л. соды растворить в 1 л воды и опрыскать этим составом огурцы, то вы получите прекрасное профилактическое средство против мучнистой росы .

. Остановить пожелтение листьев огурцов можно также с помощью кефира. Для этого разведите 2 л кефира в ведре воды и опрыскайте полученным составом свои растения.