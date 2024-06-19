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Берите сразу 2 пачки, внутри чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Берите сразу 2 пачки, внутри чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного маслаФото из архива "Про Города"

Как выбрать и хранить сливочное масло: советы от Росконтроля

Сливочное масло - один из самых популярных продуктов на российском столе. Но как выбрать качественное и безопасное масло? Специалисты Росконтроля провели исследование и выделили несколько брендов, которые не содержат пальмового масла:

  • Экомилк
  • Радость вкуса
  • Брест-Литовск
  • Из Вологды
  • Вкуснотеево

При выборе масла обращайте внимание на:

  • Жирность: 82,5% - оптимальный вариант.
  • Состав: только сливки, без растительных жиров.
  • Отсутствие консервантов: никаких искусственных добавок.
  • Натуральность: никаких "лишних" компонентов, кроме сливок и соли.

Хранить сливочное масло нужно:

  • В холодильнике при температуре от 0 до 6°C.
  • В герметичной таре или пергаментной бумаге.
  • Не рядом с продуктами с сильными запахами.
  • Не более 30 дней с момента изготовления.

Советы по использованию:

  • Перед использованием дайте маслу немного оттаять.
  • Не используйте для жарки - добавляйте в готовые блюда.
  • Используйте для выпечки - оно улучшит вкус и текстуру.
  • Не разогревайте в микроволновой печи.

Сливочное масло - это:

  • Источник витаминов: A, E, D, K.
  • Полезные жиры: для сердца, кожи, волос.
  • Незаменимый продукт: для выпечки, бутербродов, приготовления пищи.

Помните: правильный выбор сливочного масла - залог его пользы и вкуса!

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