Берите сразу 2 пачки, внутри чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла
- 18:57 19 июня
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Как выбрать и хранить сливочное масло: советы от Росконтроля
Сливочное масло - один из самых популярных продуктов на российском столе. Но как выбрать качественное и безопасное масло? Специалисты Росконтроля провели исследование и выделили несколько брендов, которые не содержат пальмового масла:
- Экомилк
- Радость вкуса
- Брест-Литовск
- Из Вологды
- Вкуснотеево
При выборе масла обращайте внимание на:
- Жирность: 82,5% - оптимальный вариант.
- Состав: только сливки, без растительных жиров.
- Отсутствие консервантов: никаких искусственных добавок.
- Натуральность: никаких "лишних" компонентов, кроме сливок и соли.
Хранить сливочное масло нужно:
- В холодильнике при температуре от 0 до 6°C.
- В герметичной таре или пергаментной бумаге.
- Не рядом с продуктами с сильными запахами.
- Не более 30 дней с момента изготовления.
Советы по использованию:
- Перед использованием дайте маслу немного оттаять.
- Не используйте для жарки - добавляйте в готовые блюда.
- Используйте для выпечки - оно улучшит вкус и текстуру.
- Не разогревайте в микроволновой печи.
Сливочное масло - это:
- Источник витаминов: A, E, D, K.
- Полезные жиры: для сердца, кожи, волос.
- Незаменимый продукт: для выпечки, бутербродов, приготовления пищи.
Помните: правильный выбор сливочного масла - залог его пользы и вкуса!
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