Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции
- 17:00 19 июня
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- Служба новостей
Эксперты Росконтроля опубликовали список марок растворимого кофе, который не рекомендуется покупать даже со скидками, так как они оказались подделкой.
Проверка качества растворимого кофе была проведена на сублимированных видах, из-за их популярности и простоты приготовления. Для этого образцы были отправлены в лабораторию, где исследовались углеводный профиль, содержание глюкозы и другие параметры.
Лучшими марками, по результатам исследования, стали Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти продукты получили высокую оценку за качество и безопасность.
В то же время, Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были включены в черный список Росконтроля. Эти марки не соответствуют стандартам кофе, поскольку в их составе были обнаружены цикорий и зерновые злаки.
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