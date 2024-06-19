"Не вздумайте платить картой": Роскачество обратилось ко всем, кто берет на Wildberries и Ozon

Основной риск заключается в возможности кражи ваших личных данных и денежных средств с банковской карты. Мошенники могут получить доступ к вашему аккаунту на маркетплейсе и привязанной к нему банковской карте разными способами:

Фишинговые сайты и сообщения. Они могут замаскироваться под официальные ресурсы и выманить у вас логин, пароль и другие данные. Взлом аккаунта на маркетплейсе. Если у него окажутся ваши учетные данные, они получат доступ к банковской информации. Недобросовестные продавцы. Они могут обманом получить ваши платежные реквизиты и использовать их в личных целях.

Чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют не использовать для онлайн-покупок основную банковскую карту. Вместо этого следует оформить отдельную карту или виртуальный счет для интернет-транзакций. Держите на нем только необходимые для конкретной покупки средства, не храните крупные суммы. Также важно внимательно проверять информацию о продавце и товаре, не переходить по сомнительным ссылкам и регулярно проверять историю операций по карте.