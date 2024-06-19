"С завтрашнего дня - запрет": всех, у кого стоят счетчики в квартире, ждет очередной сюрприз
- 13:41 19 июня
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- Служба новостей
В ближайшее время владельцев квартир, оборудованных счетчиками коммунальных ресурсов, ждут следующие изменения:
Отменяются требования о предоставлении документов, подтверждающих поверку счетчиков. Теперь жильцам не нужно предоставлять такие бумаги.
Для тех, кто ранее столкнулся с необоснованными доначислениями за коммунальные услуги, предоставляется возможность провести перерасчет платежей за весь 2023 год.
Эти нововведения значительно облегчают жизнь собственникам квартир, снимая с них дополнительную нагрузку и предоставляя больше свободы в регулировании коммунальных расходов.
Данные изменения повышают прозрачность взаимодействия между жильцами и управляющими организациями, стимулируя последних к более ответственному и внимательному отношению к правам арендаторов и собственников.
В целом, эти изменения в законодательстве защищают права граждан и улучшают качество управления жилищным фондом на местном уровне, сообщает sevastopolmedia.ru.
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