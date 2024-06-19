"С завтрашнего дня - запрет": всех, у кого стоят счетчики в квартире, ждет очередной сюрприз

Фото из архива "Про Города"

В ближайшее время владельцев квартир, оборудованных счетчиками коммунальных ресурсов, ждут следующие изменения: Отменяются требования о предоставлении документов, подтверждающих поверку счетчиков. Теперь жильцам не нужно предоставлять такие бумаги.

Для тех, кто ранее столкнулся с необоснованными доначислениями за коммунальные услуги, предоставляется возможность провести перерасчет платежей за весь 2023 год.

Эти нововведения значительно облегчают жизнь собственникам квартир, снимая с них дополнительную нагрузку и предоставляя больше свободы в регулировании коммунальных расходов.

Данные изменения повышают прозрачность взаимодействия между жильцами и управляющими организациями, стимулируя последних к более ответственному и внимательному отношению к правам арендаторов и собственников.

В целом, эти изменения в законодательстве защищают права граждан и улучшают качество управления жилищным фондом на местном уровне, сообщает sevastopolmedia.ru.