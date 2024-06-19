Индексация пенсий для работающих пенсионеров: компенсации за прошлое и повышение выплат до 65%
- 09:40 19 июня
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- Служба новостей
Депутаты из фракции СРЗП заявили, что после возобновления индексации пенсий для работающих пенсионеров, они намерены добиваться выплаты компенсаций за 8-летний период, когда индексация была приостановлена. Эта информация была озвучена на пресс-брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.
Председатель партии СРЗП Сергей Миронов отметил, что восстановление индексации пенсий для работающих пенсионеров приближает их к возврату прежнего пенсионного возраста и возможной отмене пенсионной реформы. По его мнению, этот шаг следовало сделать еще в 2018 году, что позволило бы избежать дефицита бюджета Пенсионного фонда без необходимости проводить пенсионную реформу.
В СРЗП считают, что предложенный законопроект о возобновлении индексации должен рассматриваться как межфракционный, так как аналогичные предложения поступали от Минтруда, профсоюзов и некоторых регионов. Однако конкуренция между различными партиями препятствовала единому подходу к этому вопросу.
Пока остается неясным, каким именно образом будет возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров с 2025 года. Эксперты предполагают, что пенсии могут быть проиндексированы на тот же коэффициент, что и для неработающих пенсионеров, с учетом инфляции за 2024 год, или же с учетом всех пропущенных за 8 лет индексаций, что может привести к значительному увеличению ежемесячных выплат - до 65%, сообщает progoroduhta.ru.
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