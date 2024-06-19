Индексация пенсий для работающих пенсионеров: компенсации за прошлое и повышение выплат до 65%

Депутаты из фракции СРЗП заявили, что после возобновления индексации пенсий для работающих пенсионеров, они намерены добиваться выплаты компенсаций за 8-летний период, когда индексация была приостановлена. Эта информация была озвучена на пресс-брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Председатель партии СРЗП Сергей Миронов отметил, что восстановление индексации пенсий для работающих пенсионеров приближает их к возврату прежнего пенсионного возраста и возможной отмене пенсионной реформы. По его мнению, этот шаг следовало сделать еще в 2018 году, что позволило бы избежать дефицита бюджета Пенсионного фонда без необходимости проводить пенсионную реформу.