Обманувшие 68 сыктывкарцев продавцы очков получили условные сроки

Вину в мошенничестве никто из преступной группы не признал В столице Коми завершился громкий судебный процесс, в котором четверо жителей Ижевска были признаны виновными в крупном мошенничестве, совершенном организованной группой.

Мошенническая схема работала просто, но эффективно. Группа действовала под видом сотрудников, якобы представлявших скоро открывающийся магазин оптики. Они ходили по квартирам, вводили в заблуждение жителей Сыктывкара, преимущественно пенсионеров, уверяя их в необходимости приобретения дорогостоящих товаров. Чаще всего мошенники продавали товары по явно завышенным ценам, не имея реальной возможности предоставить качественную продукцию.

В результате 68 жителей столицы республики стали жертвами аферы. Их общий ущерб составил около 270 тысяч рублей.

Несмотря на то, что в судебном заседании все четверо фигурантов дела заявили о непризнании вины, в ходе разбирательства они полностью возместили потерпевшим причиненный ущерб.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в частности, полное возмещение ущерба. В итоге, организатору преступной группы было назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Остальным соучастникам суд назначил по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года.