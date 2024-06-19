В Коми суд отпустил домой бывшего полицейского, обвиняемого в "пытке"
- 07:30 19 июня
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- Иван Огурцов
А его дело все-таки вернут прокурору
Бывший замначальника ухтинской полиции Владимир Торлопов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Коми. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, которое, по мнению следствия, выразилось в применении "пыток" по отношению к женщине.
Дело, поступившее в Ухтинский городской суд в феврале, столкнулось с серьезными проблемами еще на стадии рассмотрения. Суд, обнаружив нарушения Уголовно-процессуального кодекса в составленном обвинительном заключении, был вынужден отправить его обратно прокурору на доработку.
Однако, этот ход событий не удовлетворил ни потерпевшую, ни прокурора, которые подали апелляционные жалобы и представления на решение Ухтинского городского суда. Верховный суд Коми, рассмотрев их, оставил решение суда без изменения, вновь направив дело прокурору для устранения выявленных нарушений.
Самого же Торлопова, по решению Верховного суда Коми, отпустили домой. На сайте суда указано, что «определение (об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу) отменено с применением судом домашнего ареста».