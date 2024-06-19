В Коми суд отпустил домой бывшего полицейского, обвиняемого в "пытке"

А его дело все-таки вернут прокурору Бывший замначальника ухтинской полиции Владимир Торлопов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Коми. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, которое, по мнению следствия, выразилось в применении "пыток" по отношению к женщине.

Дело, поступившее в Ухтинский городской суд в феврале, столкнулось с серьезными проблемами еще на стадии рассмотрения. Суд, обнаружив нарушения Уголовно-процессуального кодекса в составленном обвинительном заключении, был вынужден отправить его обратно прокурору на доработку.

Однако, этот ход событий не удовлетворил ни потерпевшую, ни прокурора, которые подали апелляционные жалобы и представления на решение Ухтинского городского суда. Верховный суд Коми, рассмотрев их, оставил решение суда без изменения, вновь направив дело прокурору для устранения выявленных нарушений.