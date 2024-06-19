Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой

Чтобы вырастить морковь, важно её подкармливать. В этой статье мы расскажем, как вырастить сладкую морковь.

Чтобы морковь росла сочной и сладкой, важно выращивать овощ на солнечном месте на грядке. Выбирайте для выращивания суглинистые и супесчаные почвы. Тяжёлые почвы можно исправить, добавив для перекопки перегной, торф или речной песок.