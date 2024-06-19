Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
- 07:30 19 июня
- 12+
- Служба новостей
Чтобы вырастить морковь, важно её подкармливать. В этой статье мы расскажем, как вырастить сладкую морковь.
Чтобы морковь росла сочной и сладкой, важно выращивать овощ на солнечном месте на грядке. Выбирайте для выращивания суглинистые и супесчаные почвы. Тяжёлые почвы можно исправить, добавив для перекопки перегной, торф или речной песок.
Кроме того, чтобы морковь выросла крупной и сладкой, важно вовремя и правильно подкармливать корнеплод. Первое удобрение необходимо, когда зелёная масса подрастет. Это произойдёт примерно через 60 дней после посева семян моркови.
Именно в это время корнеплод начинает резко расти, а овощ нуждается в таких полезных микроэлементах, как фосфор, калий и азот.
Подкормка 2 столовыми ложками нитроаммофоски и 6-7 кристаллами марганцовки также поможет вам повысить сладость урожая моркови. Вещества необходимо растворить в 10 литрах воды.
Затем поливайте посевы свежеприготовленным раствором раз в неделю в течение 2-3 недель с середины июля до середины августа. За вегетационный период растения подкармливают 3 раза. Полезно знать, что солёная вода активизирует удобрения, которые уже были внесены в почву.
Также поваренная соль эффективно отпугивает морковную муху, увеличивает количество каротина в корнеплоде и, самое главное, делает морковь намного слаще, пишет pravda.ru.