Нас ждут дожди и похолодание: новый прогноз погоды на эту неделю

Владимирские синоптики представили новый прогноз погоды на эту неделю. Синоптики из Владимира составили новый прогноз погоды на предстоящую неделю. Согласно их данным, первая половина недели будет дождливой, а во второй половине ожидается похолодание.

С понедельника по среду дневная температура будет в диапазоне +24...+25°C, а ночные температуры составят +16...+18°C. В четверг станет прохладнее - до +21°C днем и +14°C ночью. К концу недели температуры снизятся до +18°C днем и +10...+12°C ночью.