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В Сыктывкаре городские фонтаны начнут защищать от купальщиков

В Сыктывкаре городские фонтаны начнут защищать от купальщиков Фото из архива "Про Город"

В столице Республики Коми фонтаны будут защищать от купальщиков. Для этих целей начнут привлекать волонтеров. Об этом рассказали на общегородской планерке под руководством градоначальника Владимира Голдина. 

Так, представитель МКП “Жилкомсерви” обратился к мэру Сыктывкара за помощью, чтобы пресечь купание маленьких детей в городских фонтанах. Он пояснил, что игра в неположенном месте подвергает жизнь несовершеннолетних опасности. Коммунальщики попросили привлечь волонтеров, чтобы те следили за порядком у фонтанов. 

Напомним, в Республике Коми сотрудники МЧС региона потушили 16 лесных пожаров за первые сутки обнаружения возгорания. Общая площадь пожаров в лесах республики составила более сорока гектар.

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