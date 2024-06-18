В Сыктывкаре городские фонтаны начнут защищать от купальщиков
- 18:35 18 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В столице Республики Коми фонтаны будут защищать от купальщиков. Для этих целей начнут привлекать волонтеров. Об этом рассказали на общегородской планерке под руководством градоначальника Владимира Голдина.
Так, представитель МКП “Жилкомсерви” обратился к мэру Сыктывкара за помощью, чтобы пресечь купание маленьких детей в городских фонтанах. Он пояснил, что игра в неположенном месте подвергает жизнь несовершеннолетних опасности. Коммунальщики попросили привлечь волонтеров, чтобы те следили за порядком у фонтанов.
Напомним, в Республике Коми сотрудники МЧС региона потушили 16 лесных пожаров за первые сутки обнаружения возгорания. Общая площадь пожаров в лесах республики составила более сорока гектар.
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