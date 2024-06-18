В Сыктывкаре городские фонтаны начнут защищать от купальщиков

В столице Республики Коми фонтаны будут защищать от купальщиков. Для этих целей начнут привлекать волонтеров. Об этом рассказали на общегородской планерке под руководством градоначальника Владимира Голдина.

Так, представитель МКП “Жилкомсерви” обратился к мэру Сыктывкара за помощью, чтобы пресечь купание маленьких детей в городских фонтанах. Он пояснил, что игра в неположенном месте подвергает жизнь несовершеннолетних опасности. Коммунальщики попросили привлечь волонтеров, чтобы те следили за порядком у фонтанов.