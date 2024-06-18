В Коми сотрудники экстренных служб потушили 16 лесных пожаров за сутки
- 16:45 18 июня
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- Инесса Богатая
В Республике Коми с начала пожароопасного сезона сотрудники МЧС потушили 16 лесных пожаров. Совокупная площадь возгораний составила 41 гектар. О такой статистике сообщил в своем очередном видеообращении Глава региона Владимир Уйба.
Уточняется, что все возгорания в лесных массивах спасатели потушили в первые 24 часа.
В 2023 году в республике зарегистрировали 145 пожаров, их общая площадь превысилаа 1300 гектар.
Напомним, в Сысольском районе Коми ищут пропавшего рыбака 1973 года рождения. Мужчина отплыл вниз по течению реки Сысола на лодке и исчез. Речной транспорт с вещами жителя республики обнаружил его знакомый, однако самого хозяина инвентаря на месте не было. К поискам подключились полиция, спасатели, кинологи и местные жители.
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