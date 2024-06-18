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В Коми сотрудники экстренных служб потушили 16 лесных пожаров за сутки

В Коми сотрудники экстренных служб потушили 16 лесных пожаров за сутки Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми с начала пожароопасного сезона сотрудники МЧС потушили 16 лесных пожаров. Совокупная площадь возгораний составила 41 гектар. О такой статистике сообщил в своем очередном видеообращении Глава региона Владимир Уйба. 

Уточняется, что все возгорания в лесных массивах спасатели потушили в первые 24 часа.

В 2023 году в республике зарегистрировали 145 пожаров, их общая площадь превысилаа 1300 гектар. 

Напомним, в Сысольском районе Коми ищут пропавшего рыбака 1973 года рождения. Мужчина отплыл вниз по течению реки Сысола на лодке и исчез. Речной транспорт с вещами жителя республики обнаружил его знакомый, однако самого хозяина инвентаря на месте не было.  К поискам подключились полиция, спасатели, кинологи и местные жители.

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