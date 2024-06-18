В Коми сотрудники экстренных служб потушили 16 лесных пожаров за сутки

Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми с начала пожароопасного сезона сотрудники МЧС потушили 16 лесных пожаров. Совокупная площадь возгораний составила 41 гектар. О такой статистике сообщил в своем очередном видеообращении Глава региона Владимир Уйба.

Уточняется, что все возгорания в лесных массивах спасатели потушили в первые 24 часа.