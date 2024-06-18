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В Коми в ухтинском поселке пропал 33-летний мужчина

В Коми в ухтинском поселке пропал 33-летний мужчина Фото "Лиза Алерт"

В Коми в поселке Веселый Кут в Ухте ищут 33-летнего Никита Лещевича. По данным волонтеров “Лиза Алерт”, мужчина пропал 17 июня. О его местоположении до сих пор ничего не известно. 

Особые приметы пропавшего: рост метр 80 сантиметров, телосложение плотное, волосы русого цвета, глаза – голубые. 

В день пропажи он был одет в рабочий синий комбинезон. 

Волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” просит сообщать любую информацию о пропавшем мужчине по телефону горячей линии  8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории Российской Федерации) или 02. Инфорг поиска: Кнопка (Алёна) т. 89042327868. 

Напомним, в Коми выяснились подробности погибшего в реке сотрудника МЧС, который кинулся в воду спасать тонущего ребенка. 

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