Уже началось: отдыхающие на Черном море делятся неприятными наблюдениями

Фото из архива "Про Города"

Черноморское побережье Краснодарского края готовится к пляжному сезону. Однако, несмотря на теплую воду, отдыхающие сталкиваются с некоторыми трудностями. Отдыхающие в Анапе сталкиваются с проблемой цветения водоросли камки. Это окрашивает воду в зеленый цвет и оседает на пляжах, создавая неэстетичный вид.

Хотя пока ситуация не критична и можно найти чистые участки пляжей, отдыхающие отмечают, что камка начала цвести еще на прошлой неделе. Пока водоросль не источает неприятный болотный запах.

Тем не менее, цветение камки является индикатором того, что Черное море прогревается. Температура воды в Анапе, Новороссийске и Геленджике достигла 25 градусов, а в Сочи и Туапсе - 24 градуса. Самое теплое Азовское море в Ейске прогрелось до 28 градусов.

Таким образом, начало курортного сезона на Черноморском побережье Краснодарского края омрачается цветением водорослей, но в целом температура воды благоприятна для отдыха.

Ключевые моменты - наличие проблемы с цветением водорослей в Анапе, но при этом общее потепление морской воды до комфортных температур для отдыха, сообщает progorodnn.ru.