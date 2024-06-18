Эксперты определили самую «глупую» группу крови

Специалисты провели исследование разных групп крови и сравнили интеллектуальные способности ее обладателей. Оказалось, что среди четырех групп есть одна, носители которой не блещут интеллектом.

Речь идет о второй отрицательной группе крови, но только в том случае, если ее обладатель - мужчина. Эти люди склонны поспешно принимать решения без нужного анализа ситуации, зачастую имеют невысокий интеллект и имеют склонность к безумствам.