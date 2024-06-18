Ягода-малина: полив, подкормка, обрезка летом

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Но даже при посадке кустов продуктивных сортов без должной агротехники получить богатый урожай крупных и сладких плодов не получится. Нередко дачникам приходится довольствоваться лишь горсткой спелых ягод. Но существуют приемы, которые позволят существенно увеличить урожайность даже на существующих посадках, необходимо лишь приложить немного усилий. Рассказываем, как собирать с кустов малины в разы больше вкусных ягод.

Правильная обрезка летом

Начало – середина июня – отличное время, чтобы заняться обрезкой малины. От того, как будет обрезан куст, зависит, сколько цветочных кистей сформируется на нем в следующем году.

Обрезка малины летом позволит:

увеличить урожайность,

получить более крупные ягоды,

улучшить циркуляцию воздуха внутри кустов,

избежать развития болезней и нашествия вредителей,

увеличить зимостойкость растений,

придать им более ухоженный вид.

Перед началом обрезки осмотрите малинник. Обратите внимание, есть ли сухие, поломанные, поврежденные болезнями или вредителями побеги, много ли выросло корневой поросли. При необходимости проведите санитарную обрезку.

Если на кусте выросло слишком много молодых крупных зеленых побегов, проредите их. Это будет способствовать лучшему вызреванию почек и формированию полноценных побегов замещения. Оставьте на один куст не больше 6-8 стеблей.

Молодые побеги должны располагаться не далее 20 см от материнского куста. Расстояние между растениями должно составлять около 70 см. Отдаленные отпрыски необходимо удалить под корень либо выкопать и использовать в качестве посадочного материала.

Также удалите мелкую поросль возле кустов. Урожая она не даст, да и зиму, скорее всего, не перенесет, зато будет тянуть силы из материнского растения.

Поскольку малина (летних, неремонтантных сортов) плодоносит на прошлогодних побегах, урожай следующего года напрямую зависит от правильности ваших действий сейчас.

Чтобы увеличить урожайность, необходимо помочь растению сформировать большее количество плодовых веток. Для этого у зеленых однолетних побегов, которые достигли высоты 65-75 см, укоротите верхушки примерно на 10-15 см. Благодаря такому приему растения начнут усиленно куститься. На каждом из них появится по 4-6 дополнительных боковых побегов.

Весной следующего года, не дожидаясь появления листвы, появившиеся побеги нужно будет также укоротить на 5-10 см. Тогда боковые побеги дадут 3-4 ответвления второго порядка и куст малины станет еще более пышным. Благодаря этому урожайность заметно увеличится, а период плодоношения продлится.

Полив и подкормка малины

Малина – культура весьма влаголюбивая и на регулярный полив отзывается щедрым плодоношением.

Корневая система растения расположена близко к поверхности почвы. При высыхании грунта куст начинает испытывать стресс, ростовые процессы замедляются, появляется мало молодых побегов, они формируются тонкими и слабыми, рискуют вымерзнуть зимой. А это негативно скажется на урожайности в следующем году – ягод будет немного, да и вырастут они мелкими, невзрачными.

Рост молодых побегов должен происходить в начале, а не в конце сезона. Поэтому обеспечивать растения влагой необходимо не только весной, в период цветения, но и летом, во время появления молодой поросли, а также в период образования и созревания ягод. Учтите: малина нуждается в регулярном увлажнении грунта, но не любит застоя влаги.

Частота поливов зависит от погоды. В жаркие и сухие дни поливать кусты необходимо чаще и обильнее, расходуя примерно по 3-4 ведра на 1 кв.м. А если зачастили дожди, лейку можно на время убрать. Главное правило при поливе малины – следите, чтобы почва под кустами промокала на глубину около 25-40 см.

После каждого полива не забывайте рыхлить почву под кустами – это будет препятствовать образованию плотной корки и улучшению аэрации корней.

Чтобы замедлить рост сорняков, а также дольше сохранить почву влажной, замульчируйте посадки скошенной травой, соломой или перепревшими опилками.

Осенью малине понадобится еще больше воды – в это время проводят влагозарядный полив, выливая под куст по 5-6 ведер. С поливами можно совмещать и подкормки малины. Для формирования крепких побегов и обильного плодоношения растению необходимо большое количество питательных веществ.

Первый раз малину подкармливают ранней весной, когда сойдет снег и почва оттает. В это время вносят мочевину из расчета 50 г на 1 кв.м посадок или укрывают прикорневую зону кустов слоем компоста или перегноя толщиной 10-15 см.

Перед цветением, в начале лета, малину подкармливают комплексным удобрением для ягодных культур с пометкой «Лето». Либо вносят раствор нитроаммофоски (30-40 г на 10 л воды). Минеральные удобрения можно заменить органикой и подкормить малинник травяным настоем.

В период плодоношения можно побаловать кусты зольным раствором. Для этого в ведре воды размешивают 250 г древесной золы и поливают малину под корень.

После сбора урожая или в начале осени в 10 л воды растворяют 40 г сульфата калия и 50 г суперфосфата и также вносят под растения.

Раздельное выращивание малины

Чтобы увеличить количество и размер ягод, некоторые дачники высаживают малину на двух грядках.

Суть такого метода заключается в том, что при обычном выращивании малины летних сортов однолетним и двухлетним побегам приходится конкурировать между собой. Первые, к примеру, отнимают на себя часть питания от плодоносящих стеблей, снижая тем самым урожайность, а прошлогодние побеги препятствуют росту молодых стеблей.

Чтобы этого не происходило, некоторые дачники разделяют посадки на две равные части.

В первой части малинника в первый год оставляют только прошлогодние стебли, которые будут плодоносить в этом году, а всю появившуюся поросль и побеги замещения, которые претендуют на питательные вещества, удаляют.

А на второй части, наоборот, вырезают все прошлогодние стебли, чтобы летом здесь выросли мощные ветки для плодоношения в будущем году. При необходимости нормируют их количество и удаляют мелкую поросль, а также укорачивают верхушки, чтобы ягод было еще больше.

На следующий год все делается наоборот: первую часть малинника оставляют для роста молодых побегов, а на второй плодоносить будут побеги, оставленные в прошлом году. При этом появляющиеся отпрыски и побеги замещения также придется удалять. Из года в год обрезку таким образом придется чередовать.

Желательно разбивать делянки с малиной в разных частях сада, это защитит от нашествия вредителей и развития болезней.

При таком выращивании урожай на одной из частей малинника окажется более щедрым, чем на двух при выращивании по традиционной технологии.

Эти несложные приемы позволят получить гораздо больше вкусных и полезных ягод.