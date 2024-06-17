Кабачки, запеченные с сыром и помидорами
- 21:30 17 июня
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- Служба новостей
Вот рецепт приготовления молодых кабачков, запеченных с сыром и помидорами:
- Сделайте несколько продольных надрезов на кабачках, не доходя до места крепления плодоножки. Это создаст "лепестки", куда можно будет положить начинку.
- Натрите на крупной тёрке сыр и перемешайте его с итальянскими травами или другими специями по вкусу. Нарежьте помидоры ломтиками.
- Немного смажьте надрезы на кабачках майонезом. Между "лепестками" выложите ломтики помидоров и присыпьте тёртым сыром с травами.
- Выложите подготовленные кабачки на противень, смазанный растительным маслом. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сыр не расплавится.
В результате получатся ароматные, сочные кабачки с расплавленным сыром, помидорами и пряными травами. Отличный вариант для вкусного и простого овощного блюда, сообщает lifehacker.ru.
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