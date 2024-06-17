Яд в бульоне. Врач объяснила, из каких съедобных грибов не стоит варить суп

Фото из архива "Про Города"

Грибники наслаждаются урожайным началом лета. Подберезовики, маслята, подосиновики, белые… Но, оказывается, не из всех стоит варить суп. Почему? После дождливой погоды в лесу вовсю пошли грибы. Например, любители тихой охоты уже собирают колосовики — белые, подберезовики и другие трубчатые, которые появляются, когда колосятся зерновые.

Грибы можно солить, варить, жарить, и они в любом виде будут вкусными. А вот варить суп, оказывается, стоит не из всех видов съедобных грибов. С чем связано это ограничение? Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Выделяют яды

Все грибы, в том числе съедобные, содержат токсины. Некоторые грибы активно выделяют яды при варке. Их как раз и не стоит использовать для приготовления супов, так как токсины будут в бульоне. Специалисты Лаборатории профилактической и экологической токсикологии Белорусского научно-исследовательского санитарно-гигиенического института в Минске отмечают, что все пластинчатые грибы с горьким млечным соком не подходят для варки супов. А это: грузди, волнушки, рыжики, сыроежки, лисички и др. Все они выделяют свои яды в отвар, и его необходимо сливать, а не использовать в пищу. А уже сваренные грибы, например, можно пожарить или сделать салат.

Врачи-токсикологи Московского центра профилактической медицины и продления жизни отмечают, что яды весенних сморчков и строчков тоже прекрасно растворяются в воде при кипячении.

Перезрелые — не есть

Перезревшие грибы содержат в себе испорченный белок, который плохо переваривается. По своей структуре такой белок сходен с хитином, из которого формируются панцири жуков, крабов и креветок. Его употребление может привести к острой аллергически-гастритной реакции. Кроме того, старые грибы часто оказываются заражены плесенью и одноклеточными паразитическими амебами. При варке супа они также растворяются в бульоне и при употреблении оказывают токсическое воздействие на организм.

У дороги — не брать

Вдоль дорог теперь можно встретить грибы, которые еще несколько лет назад самостоятельно никогда не произрастали на данной территории. Например, это шампиньоны теплым летом могут появиться на газонах даже в городах. Специалисты Санкт-Петербургского лесотехнического университета объясняют такие явления тем, что остатки шампиньонов, утилизированные из торговых сетей, из-за халатности сотрудников часто попадают в землю и в дальнейшем развивают собственную грибницу.

Любые грибы, растущие в городских скверах и парках, а также вдоль дорог, лучше вообще не использовать в пищу, а не только для приготовления супа. Грибы имеют избирательную способность накапливать в себе тяжелые металлы и ядохимикаты в опасных концентрациях, порой многократно превышающих допустимые.

Больше всего ядов в шляпках грибов, куда они попадают вместе с осадками, загрязненными промышленными выбросами, из выхлопных газов транспорта.

Ещё грибы отлично накапливают даже небольшие дозы радиоактивного излучения — лучше, чем высшие растения или другие организмы.

При варке грибов городские загрязнения в большей степени выделяются из них и остаются в бульоне. Пользы от такого супа точно не будет, один вред.

Врач также напоминает, что грибы — это продукт, который используется больше для удовлетворения вкусовых пристрастий, а не для пользы, так как они трудно перевариваются и имеют много противопоказаний. Так что не забываем про чувство меры, сообщает портал "ВФокусе".