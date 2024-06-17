"Полная отмена заказов с 19 мая": все, кто покупает на Wildberries и Ozon, ждет новое правило
- 15:10 17 июня
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- Служба новостей
В соответствии с заявлением финансового эксперта Валерия Попова, покупатели популярных интернет-площадок, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon, могут столкнуться с новой схемой мошенничества, начиная с 18 мая. Согласно этой схеме, уже оформленные заказы могут быть полностью отменены, и покупатели не смогут вернуть свои деньги.
По словам эксперта, почти все известные онлайн-площадки могут столкнуться с этой проблемой в ближайшее время. Мошенническая схема затрагивает лидеров рынка, включая Wildberries, Ozon и другие.
Злоумышленники получают доступ к личному кабинету покупателя на маркетплейсе и отправляют клиенту поддельное сообщение от имени продавца, в котором просят уточнить данные о доставке заказа. В ходе общения с мошенниками, покупатель передает им код, полученный на свой телефон. Этот код дает мошенникам доступ к аккаунту покупателя на площадке, и затем они полностью отменяют его заказы. Деньги за отмененные заказы возвращаются на новый счет, указанный мошенниками.
Эксперт предупреждает, что каждый клиент интернет-площадок может столкнуться с подобной ситуацией с 23 января. Чтобы избежать этого, важно не передавать никому коды с телефона и другую персональную информацию.
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