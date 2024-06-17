Грядет волна заморозков: снег, ливни, грозы — аномальная погода подложит свинью с 18 июня

Согласно прогнозу специалиста прогностического центра "МЕТЕО" Александра Ильина, следующая неделя в России обещает стать настоящим испытанием для ее жителей. Ожидается целый букет погодных сюрпризов - от сильных ливней до аномальных похолоданий с заморозками и снегопадами.

Уже 17 июня в Московский регион придет мощный черноморский циклон, который принесет обильные дожди, не прекращающиеся на протяжении трех суток. Возможны также сильные грозы, при этом температурный фон останется достаточно высоким - от 20 градусов ночью до 27 градусов днем.