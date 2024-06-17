"Не вздумайте платить картой": Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries и Ozon
- 10:13 17 июня
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
С каждым днем интернет-магазины становятся все популярнее, а россияне все чаще предпочитают совершать покупки на маркетплейсах, таких как Wildberries, AliExpress, Ozon и других. Но удобство онлайн-шопинга таит в себе опасность, о которой предупреждают эксперты Роскачества, сообщает progoroduhta.ru.
Использование основной банковской карты для покупок на маркетплейсах может быть опасно, так как мошенники часто нацеливаются на таких покупателей.
Основные риски включают:
- Кражу личных данных через фишинговые сайты, поддельные письма или SMS
- Взлом аккаунта на маркетплейсе и кражу банковских данных
- Мошенничество со стороны недобросовестных продавцов
Для защиты рекомендуется:
- Использовать отдельную карту или виртуальный счет для интернет-покупок
- Не хранить большие суммы на этом счете, а пополнять перед покупкой
- Тщательно проверять информацию о продавце и товаре
- Не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать подозрительные файлы
- Регулярно проверять историю операций и менять пароль от аккаунта на маркетплейсе
Безопасность ваших денег при онлайн-покупках действительно зависит от ваших действий. Использование отдельного счета для таких целей может значительно снизить риски.
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