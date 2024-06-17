"Не вздумайте платить картой": Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries и Ozon

С каждым днем интернет-магазины становятся все популярнее, а россияне все чаще предпочитают совершать покупки на маркетплейсах, таких как Wildberries, AliExpress, Ozon и других. Но удобство онлайн-шопинга таит в себе опасность, о которой предупреждают эксперты Роскачества, сообщает progoroduhta.ru.

Использование основной банковской карты для покупок на маркетплейсах может быть опасно, так как мошенники часто нацеливаются на таких покупателей.