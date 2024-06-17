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"Не вздумайте платить картой": Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries и Ozon

"Не вздумайте платить картой": Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries и OzonФото из архива "Про Города"

С каждым днем интернет-магазины становятся все популярнее, а россияне все чаще предпочитают совершать покупки на маркетплейсах, таких как Wildberries, AliExpress, Ozon и других. Но удобство онлайн-шопинга таит в себе опасность, о которой предупреждают эксперты Роскачества, сообщает progoroduhta.ru.

Использование основной банковской карты для покупок на маркетплейсах может быть опасно, так как мошенники часто нацеливаются на таких покупателей.

Основные риски включают:

  • Кражу личных данных через фишинговые сайты, поддельные письма или SMS
  • Взлом аккаунта на маркетплейсе и кражу банковских данных
  • Мошенничество со стороны недобросовестных продавцов

Для защиты рекомендуется:

  • Использовать отдельную карту или виртуальный счет для интернет-покупок
  • Не хранить большие суммы на этом счете, а пополнять перед покупкой
  • Тщательно проверять информацию о продавце и товаре
  • Не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать подозрительные файлы
  • Регулярно проверять историю операций и менять пароль от аккаунта на маркетплейсе

Безопасность ваших денег при онлайн-покупках действительно зависит от ваших действий. Использование отдельного счета для таких целей может значительно снизить риски.

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