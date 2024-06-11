Курьера мошенников из Коми отправили в колонию
- 22:00 11 июня
- 12+
- Олег Помидоров
Злоумышленник похитил у пенсионеров около 2,5 миллионов рублей.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, 36-летний житель Ухты похитил у пенсионеров накоплений на сумму около 2,5 миллионов рублей.
Оказалось, что злоумышленники, которые выполняли роль операторов некоего центра, звонили людям в возрасте и представлялись правоохранителями. Затем аферисты сообщали, что у якобы их родственников случилось ДТП, после чего они предлагали передать деньги на оплату лечения потерпевших и закрытие дела.
Затем, “курьер” приезжал домой к пенсионерам, там он забирал у них денежные средства и переводил на счета мошенников.
Таким образом за неделю в 2023 году фигурант уголовного дела похитил с помощью обмана у девяти пенсионеров в Сыктывкаре и Ухте около 2,5 миллионов рублей.
Суд приговорил злоумышленника к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.