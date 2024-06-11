Курьера мошенников из Коми отправили в колонию

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Злоумышленник похитил у пенсионеров около 2,5 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе судов Коми, 36-летний житель Ухты похитил у пенсионеров накоплений на сумму около 2,5 миллионов рублей.

Оказалось, что злоумышленники, которые выполняли роль операторов некоего центра, звонили людям в возрасте и представлялись правоохранителями. Затем аферисты сообщали, что у якобы их родственников случилось ДТП, после чего они предлагали передать деньги на оплату лечения потерпевших и закрытие дела.

Затем, “курьер” приезжал домой к пенсионерам, там он забирал у них денежные средства и переводил на счета мошенников.

Таким образом за неделю в 2023 году фигурант уголовного дела похитил с помощью обмана у девяти пенсионеров в Сыктывкаре и Ухте около 2,5 миллионов рублей.