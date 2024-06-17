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Чем подкормить клубнику в июне, чтобы ягод было много

Чем подкормить клубнику в июне, чтобы ягод было многоФото из архива "Про Города"

Чтобы клубника (виктория) дала много вкусных ягод, нужно вовремя вносить подкормки. Один из периодов для этого – время цветения. В это время специалисты советуют подкормить растения бором, опрыскивая их по листу, сообщает izvmor.ru.

«Достаточно чайной ложки борной кислоты на 10 л воды для увеличения урожайности и роста больших, вкусных ягод» — говорят они.

Когда ягоды только начинают формироваться, можно внести древесную золу (1 горсть на 1 куст в междурядья), либо подготовить раствор (1 ст золы на 1 л горячей воды, после разбавленной в 10 л воды). Раствор вносят по 1 л под куст.

Прекрасно помогает раствор из монофосфата калия (1 ст.л. препарата разведите в 10 л воды). Этого количества хватит на 5 взрослых кустов.

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