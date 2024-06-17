Чем подкормить клубнику в июне, чтобы ягод было много

Чтобы клубника (виктория) дала много вкусных ягод, нужно вовремя вносить подкормки. Один из периодов для этого – время цветения. В это время специалисты советуют подкормить растения бором, опрыскивая их по листу, сообщает izvmor.ru.

«Достаточно чайной ложки борной кислоты на 10 л воды для увеличения урожайности и роста больших, вкусных ягод» — говорят они.