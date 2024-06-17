Чем подкормить клубнику в июне, чтобы ягод было много
- 07:45 17 июня
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Чтобы клубника (виктория) дала много вкусных ягод, нужно вовремя вносить подкормки. Один из периодов для этого – время цветения. В это время специалисты советуют подкормить растения бором, опрыскивая их по листу, сообщает izvmor.ru.
«Достаточно чайной ложки борной кислоты на 10 л воды для увеличения урожайности и роста больших, вкусных ягод» — говорят они.
Когда ягоды только начинают формироваться, можно внести древесную золу (1 горсть на 1 куст в междурядья), либо подготовить раствор (1 ст золы на 1 л горячей воды, после разбавленной в 10 л воды). Раствор вносят по 1 л под куст.
Прекрасно помогает раствор из монофосфата калия (1 ст.л. препарата разведите в 10 л воды). Этого количества хватит на 5 взрослых кустов.
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