Дьявольская жара + 38 градусов придет в Россию уже скоро: Вильфанд рассказал о самом жарком месяце

Несмотря на завершение явления Эль-Ниньо, июнь 2024 года может побить рекорды по температурным показателям. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Июнь 2024 года может стать рекордно жарким, несмотря на завершение Эль-Ниньо, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.