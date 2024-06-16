Стирают лучше элитных за считанные копейки: названы 5 лучших стиральных порошков
- 23:24 16 июня
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- Служба новостей
Эксперты Роскачества провели обширное исследование стиральных порошков, предназначенных для цветного белья. Команда экспертов тщательно изучила 30 различных параметров, чтобы оценить качество и безопасность каждого из продуктов. В результате был составлен рейтинг наиболее качественных брендов, которые представлены на рынке.
В результате был составлен рейтинг лучших брендов:
- Бренд "Аист" занял первое место с оценкой 5 баллов. Он отличается высокой эффективностью в удалении загрязнений и сохранении цвета тканей.
- Burti Color занял второе место с оценкой 4,98 балла. Этот порошок не только не снижает прочность тканей, но и обладает отличной моющей способностью.
- Ariel получил 4,74 балла. Он эффективно отмывает загрязнения и безопасен для одежды.
- Dosia также получил высокую оценку 4,74 балла за отличные чистящие свойства и сохранение состояния ткани.
- Reflect получил 4,50 балла за свою способность эффективно удалять различные виды пятен и загрязнений.
Результаты этого исследования помогут потребителям сделать правильный выбор при покупке стиральных порошков для цветного белья, сообщает progoroduhta.ru.
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