Стирают лучше элитных за считанные копейки: названы 5 лучших стиральных порошков

Эксперты Роскачества провели обширное исследование стиральных порошков, предназначенных для цветного белья. Команда экспертов тщательно изучила 30 различных параметров, чтобы оценить качество и безопасность каждого из продуктов. В результате был составлен рейтинг наиболее качественных брендов, которые представлены на рынке.

В результате был составлен рейтинг лучших брендов: