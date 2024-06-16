Две ложки на лейку — и огурцы с томатами наливаются день и ночь: даже маленький огород плодоносит

В огородах уже вовсю завязываются плоды, и садоводы не забывают вносить полезные домашние подкормки для овощных культур, чтобы увеличить количество урожая. Рецептом питательного удобрения поделилась опытная огородница и агроном Ксения Давыдова.



Эта подкормка богата кальцием, калием, магнием, фосфором, аминокислотами, витаминами группы В, лактозой, сахарозой — всем тем, что необходимо овощным культурам для развития. Подойдет для томатов, перцев, а также свеклы, редиски и зелени, но особенно любят такое удобрение огурцы.



Необходимо подогреть 1 литр молока примерно до 40 градусов, высыпать в него 1 пачку (11 граммов) сухих дрожжей и добавить 1 ложку меда. Смесь хорошо перемешивают и настаивают в тепле до появления пузырьков. Затем дрожжевую массу выливают в 9 литров воды.

Подкормка вносится при поливе. На один куст огурцов, помидоров или перцев необходим примерно 1 литр удобрения. Свеклу, редиску и другие овощи, растущие грядками, можно полить из лейки. Достаточно поливать растения таким образом 1 раз в 2 недели, сообщает портал hibiny.ru.