"На нас надвигается волна холода": погода на неделе заставит одеться тепло, температура упадет

В центральных регионах России резко изменится погода. Синоптики предсказывают, что летние месяцы будут отмечены резкими перепадами температур, которые заставят нас то доставать теплые вещи, то снова мечтать о летнем зное.

Начинаем неделю с комфортной погоды: ночи будут прохладные, около 5-10°C, а днем нас ждет приятное тепло 15-20°C. Но расслабляться рано! К концу недели ожидается вторжение новой волны холодного воздуха, которая понизит температуру до 1-6°C ночью и 10-15°C днем.