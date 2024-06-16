"На нас надвигается волна холода": погода на неделе заставит одеться тепло, температура упадет
- 15:17 16 июня
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- Служба новостей
В центральных регионах России резко изменится погода. Синоптики предсказывают, что летние месяцы будут отмечены резкими перепадами температур, которые заставят нас то доставать теплые вещи, то снова мечтать о летнем зное.
Начинаем неделю с комфортной погоды: ночи будут прохладные, около 5-10°C, а днем нас ждет приятное тепло 15-20°C. Но расслабляться рано! К концу недели ожидается вторжение новой волны холодного воздуха, которая понизит температуру до 1-6°C ночью и 10-15°C днем.
Такая "температурная карусель" - привычное явление для весны и лета в центральной России. Местная атмосферная циркуляция словно танцует вальс с воздушными массами - то холодные, то теплые, и никакой стабильности, сообщает progorod62.
Даже выходные этого месяца обещают быть прохладными - ночью от 2 до 7°C, днем - 15-20°C. Хотя по прогнозам среднесуточная температура последнего месяца весны составит 16-21°C, не стоит спешить прятать теплые вещи. Погодные сюрпризы в этом году - не редкость!
Синоптики советуют быть готовыми к неожиданным перепадам:
- Держите под рукой теплые вещи. Несмотря на ожидания летнего тепла, ночные и утренние температуры могут быть прохладными.
- Следите за прогнозом погоды. Будьте в курсе актуальной информации, чтобы не попасть под "холодный душ".
- Не торопитесь с летней одеждой. Даже если днем тепло, ночью может понадобиться свитер.
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