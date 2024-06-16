Утром натощак ем только это — никаких скачков глюкозы: диетолог назвал лучший завтрак при диабете
- 12:57 16 июня
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- Служба новостей
Людям, которые страдают от диабета, важно начать свой день с правильного завтрака. Однако от скачков сахара никто не застрахован.
Врач-диетолог и доктор медицинских наук Эми Гудсон подробно рассказала, как можно с помощью здорового и питательного завтрака избежать проблем с уровнем глюкозы в крови.
Со слов Гудсон, лучше всего делать выбор в пользу продуктов на завтрак, при употреблении которых вы получаете минимум углеводов, а больше белка и клетчатки. Это взаимосвязано с тем, что клетчатка с белком имеют ключевое значение для здорового питания лиц с диабетом.
По словам диетолога, углеводы могут спровоцировать скачок уровня глюкозы в крови, если они не сочетаются с продуктами, замедляющими пищеварение.
Со слов Гудсон, на завтрак можно выбрать овсянку и цельнозерновой хлеб. А вот выпечку, кексы и хлопья лучше исключить.
Гудсон объяснила, что белок переваривается медленнее, а значит, дольше будет сохраняться чувство сытости. Все это, как отметила врач, помогает в стабилизации уровня глюкозы в крови.
Стоит отметить, что по-настоящему значимым событием завтрак стал благодаря активной рекламе хлопьев в США в 1944 году.
Напомним, статья носит информационный характер, требуется консультация специалиста, сообщает hibiny.ru.
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