Врач поделился рецептом мощного коктейля для похудения

С помощью зеленого коктейля, в основе которого лежит кабачок, можно похудеть до 10 килограммов за месяц. Рецептом такого напитка поделился доктор медицинских наук Михаил Голубев. «Для напитка нужно взять полтора стакана мелко нарезанных кабачков, одно яблоко, один киви, 100 миллилитров воды и две-три веточки мяты. Фрукты и овощи нужно измельчить в блендере, добавить воду. Мятой можно украсить коктейль. <…> Если добавить физическую активность, то за месяц уйдут 10 килограммов», — рассказал Голубев NEWS.ru.

По его словам, в этом напитке содержится очень много полезных веществ, но благодаря ему за ночь можно потерять 1,8-2 килограмма. Чтобы добиться такого эффекта, коктейлем нужно заменять ужин.

Также похудеть поможет напиток из корицы и натурального меда. Его нужно пить перед сном и утром натощак — это ускорит метаболизм и поможет избавиться от лишних килограммов, сообщает ura.news.