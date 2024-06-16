Полы можно не мыть неделями: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало
- 11:04 16 июня
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- Служба новостей
Чистые и блестящие полы - заветная мечта любой хозяйки. Однако, поддержание их в идеальном состоянии требует ежедневного протирания. К счастью, существует простой лайфхак, который поможет сохранить чистоту напольных покрытий на длительное время.
Опытная хозяйка Елена Матвеева делится своим секретом - специальный раствор для мытья полов. Даже в домах с домашними животными, поверхности будут оставаться чистыми и блестящими, а пыль и грязь не будут оседать.
Рецепт прост: на полведра теплой воды нужно добавить 1 столовую ложку аптечного глицерина. Этот компонент эффективно очистит полы от загрязнений и создаст на них защитную антистатическую пленку, отталкивающую пыль. Для приятного аромата можно добавить 4-5 капель эфирного масла - например, чайного дерева, пихты, хвои, эвкалипта или лимона, которые также обладают дезинфицирующими свойствами.
Кроме того, глицерин можно использовать и для протирки пыли - он предотвратит ее оседание на поверхностях, сокращая частоту уборки, пишет progorodnn.ru.