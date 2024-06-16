Тлю разъедает махом: 1 ложка этой кислятины спасет все растения — размешали и обдали вредителей

Тля — один из самых опасных вредителей. Формируя целые колонии и размножаясь в геометрической прогрессии, она заселяет нижние части листьев молодых побегов. В результате листва скручивается, пересыхает, а все растение останавливается в развитии.

Для борьбы с тлей огородники берут на вооружение различные инсектициды, настои и травяные отвары. Агроном Тимирязевской Академии Ксения Давыдова рекомендует уничтожать вредителей проверенным и безвредным для растений и плодов средством — яблочным уксусом.