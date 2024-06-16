Тлю разъедает махом: 1 ложка этой кислятины спасет все растения — размешали и обдали вредителей
- 10:15 16 июня
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- Служба новостей
Тля — один из самых опасных вредителей. Формируя целые колонии и размножаясь в геометрической прогрессии, она заселяет нижние части листьев молодых побегов. В результате листва скручивается, пересыхает, а все растение останавливается в развитии.
Для борьбы с тлей огородники берут на вооружение различные инсектициды, настои и травяные отвары. Агроном Тимирязевской Академии Ксения Давыдова рекомендует уничтожать вредителей проверенным и безвредным для растений и плодов средством — яблочным уксусом.
Мало того, что тля не переносит запах этого вещества, в составе яблочного уксуса — кислоты, буквально разъедающие тело насекомых. На росте и развитии растений обработка никак не скажется, ведь использовать нужно разведенный раствор.
Для приготовления состава 1 столовую ложку яблочного уксуса разводят в 1 литре воды. Для усиления эффекта добавляют 1 чайную ложку любого мыла — жидкого, хозяйственного или дегтярного. Мыльная пленка запечатает уксус на листьях, а также лишит насекомых кислорода и способности передвигаться.
Получившимся раствором опрыскивают листья растений снизу и сверху вечером, когда в прогнозе погоды нет риска дождя. Домашний инсектицид мигом уничтожит прожорливых вредителей и спасет растения, пишет портал hibiny.ru.
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