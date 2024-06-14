В Коми нетрезвый водитель устроил ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Усть-Вымском районе 13 июня в 14:30 на 53 километре автодороги Вогваздино - Яренск. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Республике Коми.

Как стало известно, 39-летний водитель ВАЗа в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением своего отечественного автомобиля и съехал в правый кювет и опрокинулся. Он двигался со стороны Вогваздино в направлении Яренска. В итоге, мужчина получил ушибленную рану лобно-височной области и ушиб пальца, а также закрытую черепно-мозговую травму.