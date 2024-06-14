В Коми нетрезвый водитель устроил ДТП
- 10:30 14 июня
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- Инесса Богатая
Мужчина несправился с управление авто и съехал в кювет.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Усть-Вымском районе 13 июня в 14:30 на 53 километре автодороги Вогваздино - Яренск. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Республике Коми.
Как стало известно, 39-летний водитель ВАЗа в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением своего отечественного автомобиля и съехал в правый кювет и опрокинулся. Он двигался со стороны Вогваздино в направлении Яренска. В итоге, мужчина получил ушибленную рану лобно-височной области и ушиб пальца, а также закрытую черепно-мозговую травму.
Уточняется, что пострадавший был пристегнут ремнями безопасности.
Напомним, в Коми с начала 2024 года сотрудники Госавтоинспекции задержали 1420 пьяный водителей.
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