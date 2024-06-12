В Коми 26 человек пострадали в ДТП из-за пьяных водителей
- 19:15 12 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
За 2024 год в Коми по вине пьяных водителей пострадали 26 человек. МВД региона напоминает об опасности езды в состоянии алкогольного опьянения.
С начала 2024 года в Коми остановили 1420 автолюбителей, которые находились за рулём в нетрезвом виде. Из них 146 человек задержали за повторную езду в состоянии опьянения. Также за этот год произошло 19 ДТП с участием пьяных водителей. В таких авариях 26 человек получили травмы и один погиб.
Госавтоинспекция региона напоминает участникам дорожного движения об опасности “нетрезвой” езды. Также если вы стали свидетелем управления транспортом пьяного водителя, то стоит сообщить об этом ближайшему наряду ДПС или позвонить в дежурную часть по номерам 112, 02 или 8(8212)28-28-03.