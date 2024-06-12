В Коми 26 человек пострадали в ДТП из-за пьяных водителей

За 2024 год в Коми по вине пьяных водителей пострадали 26 человек. МВД региона напоминает об опасности езды в состоянии алкогольного опьянения.

С начала 2024 года в Коми остановили 1420 автолюбителей, которые находились за рулём в нетрезвом виде. Из них 146 человек задержали за повторную езду в состоянии опьянения. Также за этот год произошло 19 ДТП с участием пьяных водителей. В таких авариях 26 человек получили травмы и один погиб.