В Корткеросском районе женщина пыталась сжечь бывшего сожителя и его новую возлюбленную

В Корткеросском районе 57-летняя женщина не смогла пережить расставание и пыталась сжечь любимого мужчину и его сожительницу. Детали семейной драмы рассказали в пресс-службе судов Республики Коми.

По версии следствия, происшествие зафиксировали 28 мая. Сельчанка, от которой сожитель ушел к соседке, решила отомстить сопернице. Она подожгла дом последней, где как раз и находилась влюбленная пара. Вовремя заметив огонь, те успели выбраться из горящего здания и не пострадали.