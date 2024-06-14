В Корткеросском районе женщина пыталась сжечь бывшего сожителя и его новую возлюбленную
- 09:00 14 июня
- 16+
- Татьяна Зубова
В Корткеросском районе 57-летняя женщина не смогла пережить расставание и пыталась сжечь любимого мужчину и его сожительницу. Детали семейной драмы рассказали в пресс-службе судов Республики Коми.
По версии следствия, происшествие зафиксировали 28 мая. Сельчанка, от которой сожитель ушел к соседке, решила отомстить сопернице. Она подожгла дом последней, где как раз и находилась влюбленная пара. Вовремя заметив огонь, те успели выбраться из горящего здания и не пострадали.
Теперь брошенной женщине предстоит ответить перед законом. Ее подозревают в покушении на убийство. Приговором суда сельчанку заключили под стражу до 9 августа. Постановление пока не вступило в законную силу, уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали о сыктывкарке, что ради своей подруги пошла на убийство и получила наказание в виде 9,5 лет лишения свободы.